Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er meget muligt, at torsdagen begynder ens for os alle herhjemme.

Nemlig med regn, regn, regn. Men i løbet af formiddagen sker der noget.

Det forklarer den vagthavende meteorolog Mille Jensen i en kommentar til dagens vejr på DMIs hjemmeside.

»I Danmark starter torsdagen ens for alle. Fronten med regn vil i løbet at natten bevæge sig ind over Danmark fra sydvest, og vinden vil være jævn til hård fra sydøst. Men i løbet af formiddagen sker der noget,« skriver hun.

Det 'noget' er et lille lavtryk, der bliver dannet over Nordsøen syd for Norge:

»Dette lavtryk bevæger sig ind over Nordjylland og videre ind i Kattegat, hvor det i løbet af fredag vil gå i opløsning. Dette betyder, at Danmark bliver delt i to,« forklarer Mille Jensen.

Over Nordjylland vil man derfor de kommende par dage opleve, at 'det regner i lange perioder', og at nedbøren til tider kan 'gå over i slud'.

Samtidig vil temperaturen ifølge meteorologen ligge mellem en og fire grader, mens vinden vil være jævn til hård. Lokalt med op til kuling.

»Derimod vil man i resten af landet opleve ophold i regnen i løbet af torsdagen og mere tørt vejr i løbet af fredag, men dog fortsat skyet og med lokale regnbyger,« skriver hun i sin vejrkommentar.

I den del af landet bliver temperaturen også højere – nemlig mellem seks og ti grader torsdag, mens termometrene fredag kan liste sig helt op til 13 grader.

Vinden bliver også mildere i det område, hvor den i modsætning til det nordjyske vil blive let og frisk.