»Nu bliver det rigtigt sommervejr og ikke bare kedeligt dansk sommervejr,« lyder det fra Mette Zhang, vagthavende ved DMI.

Hun fortæller, at onsdag er en form for skiftedag. De fleste danskerne er nemlig vågnet op til skyet vejr, og der er også en lille chance for regnvejr på Lolland-Falster og Bornholm.

Men frygt ej.

For solen er på vej, og det samme er de høje temperaturer. Så nu er det altså endelig tid til at finde badetøjet og solhatten frem:

»Når de her skyer og lidt regn har passeret, så går vinden i løbet af natten over i noget syd og sydøst, og så begynder der at pumpe varm luft op over landet. Men det betyder ikke, at der ikke kommer lidt skyer i løbet af dagen, sådan hist og pist. Men generelt bliver det til den solrige side, og man vil opleve, at det bliver rigtig rigtig varmt.«

Temperaturene torsdag vil ligge på 22 til 28 grader, hvor det lokalt kan blive lidt varmere. Det er især Østjylland, Fyn og Sjælland, der vil opleve de høje temperaturer.

»Der hænger stadig nogle skyer over Nordjylland, som ligger en dæmper på det deroppe torsdag.«

Fredag kommer til at ligne torsdag med tørt vejr og varm luft.

»Skyerne oppe i Nordjylland kan fredag godt dryppe lidt, men lige nu er der ingen indikationer på det.«

Maks temperaturen fredag vil ligge på 23-28 grader og lokalt op til 29 grader, og man kan være heldig at komme lidt højere op end det.

Og hvis man tror, at det triste danske vejr herefter vender tilbage, så kan man godt tro om igen. For både lørdag og søndag bliver varmt og solrigt:

»Temperaturen bliver lørdag 25 til 30 grader, og de 30 grader er nok i sydvestjylland. Man kan sige, at det bliver køligst ved kysterne med pålandsvind, fordi luften har været ude over vandet. Det bliver ikke varmet lige så meget op, som luft inde over landet gør.«

Mette Zhang forsikrer dog, at det stadig bliver varmt. Men hvis man virkelig elsker de høje temperaturer, så skal man finde en strand med fralandsvind.

Søndag tegner også godt, men her falder temperaturen lige et par grader i forhold til lørdag. Her bliver det nemlig 22 til 27-28 grader.

Og hvornår bliver det så kedeligt dansk sommervejr igen? Det er der faktisk ikke lige noget, der tyder på, at det bliver lige foreløbigt.

For mandag, tirsdag og onsdag i næste uge ser også rigtig gode ud, hvor torsdag er lidt mere svingende:

»Det bliver en 20 til 25 grader torsdag, men nu er vi så langt ude i fremtiden at det både kan blive 15 til 20 grader og 25 til 30 grader.«