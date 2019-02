Normalt forbinder man februar med frostgrader, vinter og glatte veje, men denne tirsdag den 26. tangerer den varmeste vinterdag i Danmark nogensinde

»Vi har lige målt 15,8 grader ved Aarhus Lufthavn. Det tangerer rekorden fra den 24. februar 1990,« siger Mikael Charling, klimatolog ved DMI.

På trods af at temperaturen leger med rekordhøjder, befinder vi os stadig i en vintermåned, selvom det føles, som om foråret er over os, og det skyldes, at syden har haft høje temperaturer.

»Det er de høje temperaturer i Sydeuropa, som har sørget for den varme luft, som rykker nordpå og svinger ind fra vest,« siger Mikael Charling og fortsætter:

»Når den varme luft så bevæger sig ind over landet, varmer solen den yderligere op, og det resulterer i, at de østvendte kyster får de højeste temperaturer«.

Og der er ikke noget, der tyder på, at vejret skulle vende lige foreløbigt.

Faktisk er denne februar, med sine 4,2 grader i gennemsnit, indtil videre den sjette varmeste februar siden Danmarks Meterologiske Institut begyndte at måle i 1874.

Og det ser ikke ud til at ændre sig - tværtimod.

Foråret er godt i gang - vi har netop målt en tangering af 29 år gammel temperatur-rekord i Østjylland https://t.co/3bBAQZSRDE #forår #næstenrekord #vinterellerforår pic.twitter.com/LeLf4Hmj73 — DMI (@dmidk) February 26, 2019

»Generelt ser det ud til, at temperaturen holder sig i den varme ende, og det ser ud til, at marts bliver varmere end normalt, selvom jeg ikke kan love noget,« siger Mikael Charling og tilføjer:

»Lige nu er vejret en måned forud for, hvordan det plejer at se ud«.

Så hvis man havde håbet på, at der stadig kunne komme en smule sne, så bliver man desværre skuffet.

Til gengæld kan man glæde sig over, at forårsvejret har sneget sig ind og lyst den ellers så kolde mørke februarvinter op.