Fredag aften går det løs. Stormen Nora rammer Danmark med vindstød af orkanstyrke.

Men der bliver store regionale forskelle – og stormen kommer til at ramme anderledes end hidtil antaget.

Fredagen starter ellers ganske pænt med nogen sol, især i de nordøstlige egne.

»I løbet af formiddagen begynder det at blive mere og mere skyet. Det er et forvarsel om, hvad der venter,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen.

Skyerne trækker op over landet fra sydvest og vil give udbredt nedbør – der kan falde som både regn, slud og tøsne – over hele landet fra eftermiddagstimerne, idet temperaturen vil ligge på mellem en og seks plusgrader. Vinden vil også begynde at være tiltagende og nå op på frisk til kuling fra eftermiddagstimerne.

Det er dog det rene ingenting i forhold til, hvad der venter i de dramatiske aftentimer.

Stormen – som har fået navnet Nora – rammer ifølge DMI's nyeste prognoser det sydvestlige Danmark mellem klokken 20 og klokken 22 fredag aften.

»Danmark bliver delt op i to,« siger Lars Henriksen om det, der venter til den tid.

For Nora kommer ikke til at rasere i hele landet.

I det nordjyske kommer det faktisk ikke til at blæse alverden, men jo længere mod syd, du bor, desto mere vil du mærke til naturens kræfter, når Nora blæser til angreb.

»I Midtdanmark kan der komme vindstød af stormstyrke, mens de sydligste egne får hård til stormende kuling omkring vest med vindstød op til stærk storm, lokalt op til storm med vindstød af orkanstyrke,« siger Lars Henriksen.

DMI har ændret en smule på stormvarslet, idet Nora ser ud til at ramme lidt længere mod syd end hidtil antaget. Derfor gælder varslet i Kategori 2 'farligt vejr' nu 'kun' for de sydligste egne af landet. Varslet i Kategori 1 'voldsomt vejr' gælder nu for Sydjylland, størstedelen af Fyn og Sydsjælland, mens der er en risiko for et bælte lige nord herfor, som du kan se i DMI's tweet herunder.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/cIezEUnZ1c — DMI (@dmidk) February 18, 2022

Ikke desto mindre kan Nora godt blive noget af en mundfuld.

»Du bør passe på, når du opholder dig udendørs. Især, hvis du er ude at køre, idet der kan være væltede træer på vejene,« siger Lars Henriksen.

Hvis du skal ud at køre til aften og har planer om at krydse en af landets broer, opfordrer den vagthavende meteorolog også til, at du holder øje med, om broerne bliver lukket på grund af stormen.

Han husker også på, at selv små ændringer i Noras bane kan få betydning.

»Hold dig opdateret, for stormens bane kan ændre sig, selvom jeg vil tro, vi har nogenlunde styr på banen nu,« siger Lars Henriksen.

I modsætning til stormen Malik vil Nora bevæge sig hurtigt over landet. Allerede fra midnat begynder vinden så småt at løje af mod vest, og når du vågner lørdag morgen vil den være fortid – medmindre du bor på Bornholm.

Den kraftige blæst sætter som altid også skub i vandmasserne. Derfor varsler DMI om forhøjet vandstand ved Vadehavet natten til lørdag og ved Vestkysten lørdag morgen. Ved Vadehavet kan vandstanden blive op til 3,7 meter over normalvandstanden.

Fredagens vejr bliver nogenlunde ens i de fire store byer – bortset fra på ét punkt.

København, Odense, Aarhus og Aalborg

»I Aalborg bliver det mindst – og i Odense mest – blæsende, siger Lars Henriksen.

I alle fire byer starter dagen pænt, men op ad dagen kommer skyerne og nedbøren.

Odense og Aarhus bliver ramt først, lyder det fra den vagthavende meteorolog.