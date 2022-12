Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvordan mon vejret bliver til nytårsaften?

Det er et spørgsmål, mange stiller sig selv i disse dage – og når man retter det til Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), så lyder svaret, at det afhænger lidt af timingen af nogle fronter, der den dag vil nærme sig landet.

Det fortæller den vagthavende meteorolog Anna Christiansson.

Før vi kommer helt så langt, skal vi dog igennem nogle dage med lidt skiftende vejr, der både byder på enkelte kig til solen, byger, regn og kraftige vindstød.

Dog ser temperaturen ud til at blive ganske mild, mens det hele står på.

Mens termometrene onsdag kan vise mellem fire og otte grader, kan temperaturen torsdag hoppe op til syv til ni grader, før det i nytårsweekenden kan komme op på fem til ti grader landet over.

Vinden kan dog gøre, at det stadig er en god idé med en ordentlig vinterfrakke og et halstørklæde.

Onsdag bliver vinden jævn til hård fra syd og sydvest, mens den ved kysterne ser ud til at blive frisk til hård – før den aftager lidt i løbet af dagen.

Torsdag kan vinden ved kysterne stedvis være med kuling og 'ret kraftige vindstød', mens den fredag tager endnu et nøk op:

»Vinden bliver jævn til hård og ved kysterne op til stormende kuling. Der kan være ret kraftige vindstød,« forklarer Anna Christiansson.

Det bringer os frem til lørdag. Nytårsaften.

»Og det er lidt spændende,« fortæller meteorologen.

Først på dagen ser der nemlig ud til, at der kan være mulighed for lidt eller nogen sol. Desværre ser der endnu engang ud til at være en ny frontzone på vej vestfra, og den trækker en del skyer og regn med sig.

Samtidig vil det i løbet af dagen også være rimelig blæsende.

Men om aftenen ser det ud til, at noget kan ændre sig, så det bliver mere tørt og måske mere klart vejr nogle steder.

»Det er lidt usikkert, desværre, for det kommer an på timingen af de her fronter. Om de tager den nordlige eller sydlige bane. Vi kan håbe på, at de tager en mere sydlig bane, for det betyder, at det bliver lidt mere klart vejr,« forklarer Anna Christiansson.

Derudover ser også vinden ud til at aftage om natten:

»Så det ser alligevel ud til, at man kan gå udenfor for at fyre nogle raketter af. Hvis man er heldig, kan man også have lidt klart vejr nogle steder,« fortæller meteorologen.