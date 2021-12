Sneen har dalet over store dele af Danmark på lillejuleaftensdag.

Bare ikke i Nordjylland.

Og lige nu ser det ud til, at det er Nordjylland, der bliver afgørende for, om julen 2021 bliver defineret som hvid.

»Der er jo ikke kommet så meget deroppe og vi skal jo op på, at 90 procent af Danmark er dækket af sne, før vi kalder det hvid jul,« siger meteorolog ved DMI, Lars Henriksen til B.T.

»Det kan sagtens være, at det bliver Vendsyssel, Thy og Himmerland, der bliver afgørende.«

Lige nu peger pilen dog i retning af, at der kommer sne i Nordjylland.

Spørgsmålet er så bare om det er nok, og om det bliver liggende.

»Det er en hårdfin balance lige nu. I det nordjyske peger prognoserne på, at der kommer en omgang sne, men det er ikke så meget. Så man skal ikke finde kælken frem, men det kan være, det er nok til en hvid jul,« siger Lars Henriksen, der dog ikke vil sætte sandsynligheder på de forskellige udfald.

En anden ting, der spiller ind, og som ikke kun gælder for Nordjylland, er temperaturerne.

»Lige nu ser det ud til, at der kommer et par plusgrader. Så hvis der ikke er så meget sne, kan det nå at tø,« siger han og understreger, at der helt sikkert kommer lokal hvid jul flere steder i landet.

Selvom Nordjylland indtil videre er blevet forbigået af sneguderne i denne omgang, så skal man bare skrue tiden tilbage til starten af julemåneden for at finde sne i regionen.

Her var hele Nordjylland mere eller mindre lammet efter en gedigen snestorm, hvor folk blev sneet inde i IKEA og Aalborg Lufthavn, samtidig med at al kollektiv trafik blev indstillet og politiet frarådede al udkørsel.