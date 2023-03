Lyt til artiklen

Hvis du begynder at blive lidt træt af kulden herhjemme, så er det med at nyde, at det særligt mandag bliver lunere.

For kort tid derefter slår polarluften til igen.

Sådan lyder det i en vejropdatering fra meteorolog Hans Wanner på DMIs hjemmeside:

»Det svinger frem og tilbage mellem varme og kulde de næste dage,« skriver han.

Søndag ser ud til at blive en lidt kold dag med temperaturer kun lidt over frysepunktet. Samtidig kan der i løbet af dagen komme sne eller slud.

Ud på natten bliver det dog 'betydeligt varmere', forklarer han – og mandag kan der blive op til mellem syv og 12 graders varme.

Det bliver dog samtidig kombineret med blæst og en del regn.

Når vi kommer frem til tirsdag, skifter vejret igen:

»Allerede tirsdag bliver det igen koldere, når polarluften slår igennem fra vest,« forklarer Hans Wanner i sin vejropdatering:

»Den kolde luft holder sig til fredag. I den kommende weekend ser det ud til at blive lidt varmere igen.«