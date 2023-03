Lyt til artiklen

Ekstra mandskab er standby i kulissen, og mellem 60.000 og 80.000 ton salt står klar på lager.

Mandag ventes nemlig det, som DMI kalder for et »hårdt vejrdøgn« med snestorm særligt i Nordjylland.

Det vækker muligvis minder for folk i og omkring Aalborg, som senest 1. december 2021 oplevede et regulært snekaos, da en snestorm hærgede og lammede byen og store dele af Nordjylland. Nu holder de vejret forud for endnu en storm.

»Det var det værst tænkelige scenarie. Det er sådan en storm, man kalder en 100-års-hændelse – som man ikke lige regner med,« siger Nils Sloth, afdelingsleder i By- og Landsskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kaos på vejene i og omkring Aalborg under snestormen om aftenen i Aalborg 1. december 2021. Foto: Henning Bagger

Nogle husker måske billederne og beskrivelserne fra 1. december.

Sneen haglede ned i timevis, og der gik ikke lang tid, før Aalborg og resten af Nordjylland var dækket af sne. Trafikken gik i stå – biler og lastbiler blev efterladt, ligesom buspassagerer sad fast i otte timer, og strandede IKEA-gæster måtte overnatte i det store varehus.

Og pludselig stod kommunens beredskab med enorme udfordringer:

»Det var ikke en normal vejrsituation. Stormen startede med regn, som fjernede alt den salt, vi havde lagt. Så kom tøsneen midt i myldretiden, og så kom frostsneen samtidig med, at det begyndte at fyge. Det var hammer vanskeligt at arbejde med.«

Dagen efter snestormen 1. december. Foto: Henning Bagger

»Så vi håber ikke på en 1. december igen,« lyder det fra Nils Sloth.

Det voldsomme vejr 1. december gjorde også, at det tog ekstra lang tid at få bugt med den efterfølgende snerydning. Men Nils Sloth forsikrer, at kommunen står klar:

»Vi har forberedt os siden 15. oktober på snestorme. Vi har 150 maskiner klar, som er blevet fordelt på ruter. Og så har vi ekstra beredskab til at stå klar.«

»Vi er egentlig meget rolige. Vi er klar, men vi tager det lidt, som det kommer. Vi snakker tit sammen, og vi har også holdt møde og aftalt de sidste ting her til morgen. Og jo tættere på vi kommer, jo mere ved vi også, hvad vi skal.«

I dagene efter snestormen 1. december var der stadig ismasser på vejene.

»Men man skal huske, at der også er et økonomisk aspekt. Vi har ikke uanet økonomi, og sådan en snestorm kan hurtigt koste halvanden til to millioner. Så vi kan heller ikke sende 400 maskiner i aktion bare sådan.«

Også Beredskabsstyrelsen står talstærkt klar og følger situationen tæt.

DMI skriver, at snevejret allerede begynder mandag eftermiddag. Og herefter tager det fart:

»I de varslede områder vil det begynde at sne mandag eftermiddag eller aften, og samtidig vil vinden tiltage fra øst, så en snestorm efterhånden bliver en realitet. I løbet af tirsdagen går vinden om i nord, og det er først om eftermiddagen, at snevejret ophører.«

»De samlede snemængder ventes at nå op mellem 15 og 30 centimeter, men lokalt kan der måske komme 30-40 centimeter sne. Så der kommer en del sne, som vinden kan kaste rundt med og danne snedriver af.«