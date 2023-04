Skyer. Byger og frem for alt vind.

Sådan lyder opskriften på en vejrudsigt de kommende dage, hvor prognoserne fra DMI lover godt for både vindmøller og elregninger.

»Det bliver et par blæsende dage,« siger vagthavende meteorolog hos den nationale vejrtjeneste, Mette Wagner, tirsdag morgen, hvor de fleste nok vil få brug for paraply eller regnjakke på vej på job.

Et lavtryk er nemlig på vej mod nordøst, og efter det kommer en kraftig vestlig og nordvestlig strømning af kold luft med enkelte byger.

»Vi får ikke voldsom meget regn, men mange vil her til morgen nok være uenig med mig i det udsagn. I løbet af dagen bliver det dog kun til enkelte byger,« beroliger Mette Wagner.

Til gengæld er dagens vejr ikke godt nyt for løse trampoliner og halvtomme skraldespande, forudser hun.

I løbet af dagen tager vinden nemlig til og bliver jævn til hård fra vest og nordvest. Ude vestpå kan der ved kysterne endda komme stedvis kuling med vindstød op til hård kuling eller stormende kuling.

Men det er ikke kun ved Vestkysten, der kommer vind i sejlene. Også folk i resten af landet kan forvente både vind på cykelstierne og luft til krøllerne.

Vejret byder i dag på mange drivende på himlen, hvor det kan dryppe ud af nogle af dem

Der er skruet ned for og - Kun lidt hist og her, og mellem 6 og 10 grader.

Er det i din region, at det bliver lunest? https://t.co/cWac3p6i7T pic.twitter.com/uuwjZMbnln — DMI (@dmidk) April 25, 2023

»Det kan godt være, man skal ud at samle væltede skraldespande og trampoliner op senere på dagen. Vi får ikke storm eller noget, men hvis man har en trampolin, der står frit, og der kommer et vindpust, så kan den godt vælte,« advarer meteorologen.

I det hele taget bliver de næste tre dage temmelig blæsende, lyder det fra DMI. Og først natten til fredag har vinden lagt sig i hele landet.

Når vi kommer så langt, er der også udsigt til, at vejret bliver mere stabilt, lunt og behageligt igen.

»Fredag og lørdag ser rigtig pæne ud,« siger Mette Wagner.