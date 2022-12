Lyt til artiklen

Fredag gælder det helt bogstaveligt om at holde på hat og briller.

Det kan nemlig blive særdeles blæsende – nogle steder endda med vindstød, der kan nå op på tæt på stormstyrke.

Det oplyser meteorologerne Anna Christiansson og Trine Pedersen i den seneste vejropdatering på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Når man ser generelt på slutningen af ugen, står den til at blive 'mild og blæsende'.

I perioder kan vinden blive frisk eller hård, mens den især ved Vestkysten kan blive til kuling med ret kraftige vindstød:

»Vindstødene kan natten til fredag og i løbet af fredagen nå tæt på stormstyrke,« lyder det i vejropdateringen.

Blæsten kan måske få nogen til at blive bekymrede eller nervøse for, hvordan raketvejret bliver nytårsaften.

Ifølge meteorologerne er vejret på årsskiftedagen endnu usikkert, da 'vejr og vind er afhængig af timing og placering af en ny front, som skal passere landet'.

De kommer dog også med det, de kalder et forsigtigt bud, som lyder:

»Nytårsaftensdag kan starte pænt med mulighed for lidt eller nogen sol, men efterhånden skyet vestfra og regn mange steder. Om aftenen først skyet med enkelte byger, men efterhånden ser det ud til at klare lidt op, og det bliver mest tørt og til dels klart vejr. Vinden ser også ud til at gradvist at lægge sig i løbet af aftenen og natten.«