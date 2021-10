»En lidt træls morgen og formiddag.«

Fredagens vejr lægger hårdt ud, lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen.

De seneste dages regnvejr og vind slipper nemlig ikke helt taget i landet endnu.

»Vinden er svær at få has på. Det vil stadig blæse meget ved kysterne, mens det tager noget af inde landet i løbet af natten til lørdag,« siger Frank Nielsen.

Hård vind til kuling og kraftige vindstød er, hvad der venter nogle steder langs kysterne i Vestjylland. Det samme gælder Bornholm, hvor man kan opleve vindstød af stormstyrke ved kysterne.

Der er også mere regnvejr på vej til landet.

»Der kan måske lokalt komme en haglbyge, men det er mest regn,« siger Frank Nielsen.

Desværre kan temperaturen ikke trække vejret i en mere positiv retning.

Over hele landet vil den ligge til den kølige side på syv til ti grader.

Til gengæld venter der en opklaring flere steder i landet, når vi når middagstid.

Her vil solen først kigge frem i nord, før den sydlige del af landet får glæden af lidt lettere vejr.

Aalborg

»Solen kommer først til Aalborg,« er den klare melding fra Frank Nielsen.

Her kan man opleve morgenbyger, men sidst på formiddagen sniger solen sig altså frem bag skyerne.

Aarhus

»Kraftige byger fra morgenstunden.«

Men også her vil solen kigge frem. Det bliver dog først for alvor aktuelt ved middagstid.

Odense

»Som om de ikke havde fået regn nok.«

Odense vil fra formiddagstid opleve en del byger her til formiddag. Først lidt over middag ved 13-14-tiden kommer, der kig til solen.

København

»Bygerne er på vej.«

Men fra morgenstunden slipper København lidt endnu for regnen. Vinden vil i løbet af dagen dreje over i nordvest, og det kan betyde, at lidt regnbyger bliver hængende over København i aftentimerne.