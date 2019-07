Tirsdag aften kl. 22.01 er der mulighed for at blive vidne til et særligt fænomen på himlen, når en delvis måneformørkelse finder sted.

Op til 65 procent af månen vil blive dækket af jordens skygge, og det vil give den berørte del af månen en kobberrød farve.

Derfor kaldes fænomenet også blodmåne.

Det skriver TV2 Vejret, som samtidig melder om klart aftenvejr i den nordøstlige del af landet, hvor chancen for at spotte fænomenet derfor er højest.

Astronom Anja Cetti Andersen fortæller til B.T., at der burde være fin chance for at spotte fænomenet over det meste af landet, da der skal et tæt skydække til for at dække for blodmånen.

Hvis det glipper med at spotte aftenens fænomen, skal man ikke frygte for, at det vil være den eneste chance, man får.

Den delvise måneformørkelse kommer i følge Anja Cetti Andersen et par gange om året, og er derfor på ingen måde lige så sjælden som solformørkelsen.

Til gengæld giver det en helt særlig chance for at nærstudere månens kratere og bjerge, der ved dette fænomen kan spottes gennem en simpel fuglekikkert.

»Ved blodmåne er genskæret fra solens lys ikke ligeså kraftigt som normalt, og det betyder, at man kan se mange flere detaljer i månen, end man ellers kan. Derfor vil jeg opfordre folk, der begiver sig ud for at se måneformørkelsen, til at tage en kikkert med,« siger Anja Cetti Andersen og fortæller, at der også er et andet fænomen at spotte på himlen i øjeblikket:

»Hvis man kigger lige syd for månen, kan man i øjeblikket spotte det, der ligner en kraftigt lysende stjerne. Det er imidlertid ikke en stjerne, men derimod Jupiter.«

»Med en simpel kikkert vil det også være muligt at se Jupiters fire måner, der toner frem som svagt lysende prikker.«

Månen står op kl. 21.37, og formørkelsen starter kl. 22.01 og når sit højeste niveau kl. 23.30.