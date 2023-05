Et højtryk over Atlanterhavet bevæger sig i løbet af de kommende dage ind over De Britiske Øer.

Men hvad betyder det så for vejret i Danmark, spørger du måske.

Jo, det kommer til at spille ind på temperaturen – for højtrykket sender køligere luft fra nordvest ind over os.

Dog fører det også kun til lidt – eller slet ingen – nedbør.

Det fremgår af syv-døgnsoversigten for vejret herhjemme på DMIs hjemmeside.

Det betyder også, at der onsdag er blevet skruet lidt ned for varmen i forhold til eksempelvis i mandags.

»Luften over Danmark kommer til os fra nordvest over det kolde hav, så temperaturen kommer ikke over 20 grader i dag,« forklarer meteorolog Bolette Brødsgaard samtidig i en vejrkommentar.

»Der vil være mange skyer i dag, men solen vil titte frem ind i mellem. Størst chance for solskin er der i Nord- og i Nordvestjylland.«

Sidder du derude og håber på mere regn til din have eller din mark, så er der dog dårligt nyt.

For skyerne er ikke tykke, og dagen i dag bliver tør, forklarer meteorologen.