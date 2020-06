Et af de koldeste steder på Jorden blev søndag forvandlet til et af de varmeste steder.

I den lille by Verkhoyansk i Sibirien blev der således registreret en temperatur på hele 38 grader, og bliver den verificeret, så vil det ifølge meteorologer være den højeste temperatur, der nogensinde er målt nord for den arktiske cirkel.

Om vinteren er gennemsnitstemperaturen i byen -40 grader, mens der om sommeren sjældent bliver varmere end 20 grader. Derfor er det yderst usædvanligt, at man ser en så høj temperatur.

»Vi ved, at Sibirien har haft meget høje temperaturer det seneste stykke tid, og selvom man skal passe på med at lægge for meget i en enkelt temperatur fra ét sted, så er det da bemærkelsesværdigt,« fortæller den kendte klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgaard til B.T. og fortsætter:

»Det er igennem længere tid, at det har været meget varmt i Sibirien, og det er i sig selv også bemærkelsesværdigt.«

I hele Asien endte maj også med at blive den varmeste måned nogensinde, og selvom der kan være flere forklaringer på, hvorfor vi ser så høje temperaturer, så kan det blandt andet skyldes coronapandemien, forklarer Jesper Theilgaard.

For med nedlukningen og mange færre fly i luften har der været færre forureningspartikler i atmosfæren.

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.

For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d — Jeff Berardelli (@WeatherProf) June 20, 2020

»Himlen har været mere ren de seneste måneder, og det betyder, at der har kunnet komme mere sollys ind. Forureningspartiklerne er nemlig med til at skabe køligere temperaturer, og de er der ikke i samme omfang lige nu. Jeg kan ikke vurdere, om det er derfor, men man kan godt mistænke det for at være det,« siger han.

Den amerikanske meteorolog og klimaspecialist Jeff Berardelli har også bidt mærke i den målte temperatur i den russiske by Verkhoyansk og har på sin Twitter-profil beskrevet, hvordan man ikke har forventet at se så høje temperaturer før om 80 år.

'Hvad der sker i Sibirien i år er intet mindre end bemærkelsesværdigt. Den her slags vejr forventede vi først omkring 2100. For at sætte det i perspektiv har Miami kun registreret 38 grader én gang.'

Byen Verkhoyansk er typisk et af de koldeste steder i verden og har også et af de største temperaturspænd overhovedet. I november sidste år nåede temperaturen sågar helt ned på -51 grader.

Bliver temperaturen på 38 grader verificeret, vil det være den højeste temperatur målt nogensinde nord for den arktiske cirkel. Den tidligere rekord lød på 37,8 grader helt tilbage i 1915.