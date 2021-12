Juleaften er få dage borte. Og det store spørgsmål melder sig som hvert år.

Kommer vi til at få hvide jul? Svaret er, at det vil store dele af Danmark formentlig få. Men enkelte dele bliver snydt.

Det fortæller vagtchefen hos DMI Anna Christiansson tirsdag aften til B.T.

Lad os indlede med den gode nyhed først.

Hvis du bor i det nordlige Jylland, Midtjylland, Østjylland, det nordlige Fyn og på Sjælland og Bornholm, så vil du med stor sandsynlighed få sne den 24. december.

Og det vil med stor sandsynlighed blive liggende, så det bliver en rigtig hvid jul.

»Juleaftensdag kommer der et lavtryk ind over landet, som giver nedbør. Og ret mange steder vil det resultere i sne. Det er mest sandsynligt i de nordlige egne. Og jo længere syd, man kommer, desto større er chancen for at det vil være regn,« siger meteorologen.

»Der er ikke tale om en landsdækkende hvid jul, for Sønderjylland, det sydlige Fyn og Lolland-Falster vil formentlig få regn,« siger Anna Christiansson.

Sådan ser prognosen ud for hvid jul til landet. Foto: DMI Vis mere Sådan ser prognosen ud for hvid jul til landet. Foto: DMI

Men selvom de sydlige egne, som det ser ud nu, ikke vil modtage sne, så er alt håb om en hvid jul ikke ude, slår meteorologen fast.

»Der er fortsat usikkerhed omkring det her lavtryk. Og det kan fortsat ændre kurs,« siger hun.

For de dele af landet, som kommer til at få hvid jul, så er der flere gode nyheder – hvis man altså er tilhænger at hvid jul.

Sneen kommer ikke til at forsvinde lige med det samme.

»Der vil formentlig falde mellem 5-10 cm sne. Og efterfølgende bliver det koldt, så sneen bliver liggende. I hvert fald i nogle dage,« siger Anna Christiansson.

Hun har dog også lidt malurt, som hun potentielt kan hælde i risalamanden. For med de store mængder sne til store dele af landet juleaftensdag, så kan vi også komme til at opleve problemer.

Specielt for dem, som skal hjem til jul.

»Det kan gå hen og betyde problemer både på vejene og i den kollektive trafik, når der kommer sådan en mængde sne. Så det skal man huske,« siger meteorologen.

Hvid jul i Danmark Definitionen på 'landsdækkende hvid jul' er, at der den 24. december ud på eftermiddagen ligger over en halv centimeter sne i 90 procent af Danmark.

Hvis der ét eller andet sted i landet ligger sne, taler man om en lokal eller delvis hvid jul.

Siden 1900 har vi i Danmark haft hvid jul i 1915, 1923, 1938, 1956, 1969, 1981, 1995, 2009 og 2010. Kilde: DMI.

København 24. december

Her vil der med stor sandsynlighed falde sne. Specielt i løbet af natten til den 24. og i løbet af formiddagen, vil der være nedbør. Den ser ud til at stoppe ud på eftermiddagen. Temperaturerne vil ligge lige omkring frysepunktet.

Aarhus 24. december

Dagen indledes med nedbør, som har stået på siden natten. Omkring middagstid stopper den sandsynlige sne med at falde. Temperaturen vil ligge på 1 grad stort set hele døgnet.

Odense 24. december

Natten og dagen indledes med nedbør, som med stor sandsynlighed vil falde som sne. Temperaturerne vil ligge mellem 1-3 grader. Først ud på den tidlige eftermiddag stopper det med at sne.

Aalborg 24. december

Her bliver det under frysepunktet stort set hele døgnet. Der vil også falde lette mængder nedbør kontinuerligt. Og i det nordjyske er der størst sandsynlighed for en hvid jul i hele landet. Natten til 1. juledag bliver meget kølig med temperaturer ned til -10 grader.