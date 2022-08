Lyt til artiklen

Måske du kender følelsen.

Himlen er blå, og solen skinner. Du sidder indenfor og bliver stresset over, at du ikke kan komme ud og nyde det gode vejr, mens det endelig er der.

Solstress. Hverken Andrea, Magnus, Georg eller Michael fra videoen øverst på artiklen kender begrebet. Og det står da heller ikke i 'Den Danske Ordbog'.

Men ordets betydning giver vist sig selv: Når sommervejret endelig rammer Danmark, kan man blive stresset over at skulle ud og nyde solen. At det kan føles helt kriminelt at spise frokosten indenfor eller at sidde i sofaen og se serier.

Kan du føle 'solstress'?

Og selvom de fire, som B.T. møder på gaden, ikke kender begrebet, så kender de følelsen.

»Jeg føler, at jeg skal ud og nyde det gode vejr,« lyder det fra Andrea.

»Jeg synes, det er dejligt, når solen skinner – når jeg har fri,« siger Michael.

Men en, der kender til solstress som begreb, er projektchefen for solkampagner i Kræftens Bekæmpelse, Peter Dalum.

Organisationen har ikke data på det, men privat kan han tydelig huske følelsen af »skulle nyde solen, mens den er der«.

»Da jeg var barn, skulle jeg ud, når solen skinnede. Det lå i luften, at man nærmest skulle være i solen,« husker Peter Dalum.

Men qua sit arbejde har han tilegnet sig en viden, som har gjort, at han har lagt alt sol-fomo (fear of missing it out, red.) på hylden nu.

Ifølge projektchefen skal man nemlig ikke have det dårligt over, at man ikke er i solen. Og det er der flere grunde til.

»Dels fordi der er en risiko for hudkræft, hvis man er for meget i solen. Dels fordi jeg også er blevet bevidst om, at huden tager skade af at være i solen. Jeg er 54 år og kan godt se de steder på kroppen, hvor jeg har fået meget sol,« siger Peter Dalum og uddyber:

»Vi mennesker er ikke ligesom træerne, der smider bladene hvert år. Når man kommer op i årene, så ser man konsekvenserne af at have fået for meget sol over lang tid.«

Ifølge projektchefen skyldes to faktorer altså, at han har formået at efterlade solstressen ude på solvognen.

»Det er en kombination af æstetik og så selvfølgelig også hudkræft, som fem om ugen dør af.«

Sådan får du en solsikker sommerdag Søg skygge: Det er vigtigt at tage en pause fra solen særligt mellem kl. 12 og 15, hvor halvdelen af dagens samlede mængde af uv-stråling kommer. Husk, at du stadig får uv-stråling i skyggen, samt at overflader som sand og vand reflekterer meget af solens stråling. Så selvom du opholder dig i skyggen, er det stadig vigtigt med solcreme og solhat. Husk solhatten: Det er rigtig vigtigt at solbeskytte ansigt, hårbund og nakke, da vi udsættes for meget sol på de steder, og mange tilfælde af kræft i huden opstår netop der. Vælg en bredskygget hat, der giver skygge hele vejen rundt. Brug også gerne dækkende tøj, der giver skygge til kroppen. Tætvævet materiale giver den bedste beskyttelse. På med solcremen: Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at du bruger solcreme der, hvor tøjet ikke dækker. Mindst faktor 15 i Danmark og mindst faktor 30 i lande sydpå. Husk at bruge rigelige mængder: Én krop – én håndfuld. Du er bedre solbeskyttet, hvis du smører dig ind to gange med cirka 20 minutters mellemrum, inden du går udenfor. Så sikrer du, at du har et tykt lag solcreme på, og du undgår 'helligdage' – altså områder, der ikke er smurt med solcreme. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Hvis man ikke kan komme ud og nyde sommervejret i dag, er der ifølge DMI ingen grund til stress.

Helt frem til mandag lover instituttet nemlig fuld sol, blå himmel, stort set ingen vind og temperaturer alle dage mellem 25 og 30 grader.