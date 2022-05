Vil man planlægge bryllup, sove i telt, spise is i læssevis eller bade i havet, er det formentlig juli, man skal satse mest på.

Sådan lyder vurderingen fra langtidsmeteorolog Steen Hermansen ved DMI, der netop har offentliggjort en langtidsprognose for den danske, kommende sommer.

»Med lidt held vil der især i juli kunne opbygges et højtryk i nærheden af Danmark, som kan sætte fronterne på pause og give os varmt og solrigt vejr,« skriver Steen Hermansen.

Det måske varme vejr i juli kan skyldes, at et højtryk for De Britiske Øer i perioder kan sende flere højtryksrygge ind over landet og give tørt, varmt og stabilt vejr med god plads til solen.

Skal du holde sommeferie i Danmark?

»Af og til kan meget varm luft i kortere perioder strømme op over Danmark fra syd eller sydøst,« skriver Steen Hermansen, der dog ikke kan love en længere periode med den slags vejr.

Prognosen antager, at vi generelt hen over sommeren kan forvente perioder med sol og varme, men altså også ustadigt vejr med skyer og regn ind imellem.

Dermed er der lagt op til en klassisk dansk sommer, hvor man aldrig rigtig ved, hvordan vejret bliver – og regntøj og paraply kan derfor blive nødvendigt at tage med i sommerlandet.

»Vi slipper ikke for perioder med ustabilt sommervejr,« skriver han.

Er man en af dem, der har ferie i august, er det er altså noget mere usikkert med sol fra oven og dertilhørende sommerhat, solcreme og siesta sammenlignet med juli.

»Prognoserne er særdeles usikre, men det bliver formentlig efterhånden lidt mere ustabilt med flere frontpassager fra vest og sydvest, der på enkelte dage stedvis kan udløse kraftige byger og som kan give skybrud,« skriver Hermansen om augustvejret.

Han forklarer dog også, at der fortsat kan være enkelte dage med tørt, varmt og solrigt vejr. Især i begyndelsen af august.

Til gengæld kan regnbyer lokalt give større nedbørsmængder med store geografiske forskelle.

Hermansen understreger, at prognosen stadig er usikker, og at vejret kan ændre sig afhængig af blandt andet tilstande i atmosfære, der kan påvirke vores vejr.

Onsdag fik vi ifølge DMI vores første sommerdag. Maksimumtemperaturen nåede op på 25,9 grader kort efter kl. 15.00 i Sønderjylland.

Tal for perioden 2005-2022 viser, at første sommerdag i gennemsnit forekommer 19. maj