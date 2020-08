DMI har varslet hedebølge. Det betyder, at der mere end tre dage i streg bliver over 28 grader.

Varmen rammer hele landet, men nogle landsdele bliver særlig hårdt ramt. Det fortæller vagthavende ved DMI, Mette Wagner.

»Der kommer en regional hedebølge. Den rammer primært den sydlige del af Danmark.«

Dele af det vestlige Sjælland og Lolland bliver dog også ramt hårdt.

DMI varsel om hedebølge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/5x4Fo30GDt — DMI (@dmidk) August 5, 2020

I DMI's varsel på Twitter fremgår det faktisk, at en sådan hedebølge kategoriseres som decideret 'farligt vejr'.

Og farligt vejr betyder, at vi skal være meget opmærksomme på os selv.

»I Danmark er vi ikke vant til at have det så varmt i længere tid. En dag kan vi forholde os til. Derfor skal vi huske at drikke en masse væske. Ikke bare vand, også gerne nogle sukkerholdige drikke og en sodavandsis.«

Ifølge Mette Wagner kan vi med fordel også søge skyggen, men stadig huske solcremen.

»Den har vi ikke rigtig været vant til at bruge denne sommer, men den skal vi huske nu.«

Men det er altså primært det sydlige Jylland, Lolland og Vestsjælland, der skal passe på. Resten af Danmark får også nogle fantastiske sommerdage, men uden kategoriseringen 'farligt vejr'.

Nordjylland får dog et lidt mildere vejr. Stadig varmt og sommerligt, men med skyer og skygge.

I Nordvestjylland kan der også komme enkelte byger.

»Men det bliver også en dejlig sommerdag,« afslutter Mette Wagner.