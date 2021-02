Bornholm, Falster og det østlige Lolland oplever fortsat store mængder sne fra oven.

Det siger vagthavende ved DMI, Mette Zhang, til B.T.

Det er da også her, at DMI tidligere på dagen varslede snestorm og sne mellem 5 og 30 centimeter sne.

Hvor meget sne, der præcist er faldet de enkelte steder, kan den vagthavende dog ikke oplyse. Det kan nemlig variere meget fra sted til sted samtidig med, at der er risiko for snefygning.

Bornholm får sne igen onsdag. Billedet her er taget tirsdag. Foto: presse-fotos.dk. Vis mere Bornholm får sne igen onsdag. Billedet her er taget tirsdag. Foto: presse-fotos.dk.

»Der trækker snebyger ind over Bornholm, og her kommer der en del sne både i dag og i morgen,« siger Mette Zhang.

På billeder, som B.T. har fået tilsendt, ser man også, hvordan Bornholm er ramt af snefygning.

»Bornholm ser ud til at få endnu en dag med sne og kraftig blæst fra nordøst. Til gengæld ser det ud som om, at bygerne ophører i løbet af onsdagen på Falster. Vi har lavet et varsel, der gælder til klokken 18.00 onsdag, men det kommer vi nok til at fjerne før tid,« siger Mette Zhang.

Tirsdag aften trækker der snebyger ind over Sjælland og Østjylland. Men det er kun lokale byger, der frem til onsdag morgen kommer til at give mellem 0 og 2 centimeter sne.

Snefygning på vejene på Bornholm. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Snefygning på vejene på Bornholm. Foto: Presse-fotos.dk.

Hvor sneen er værst råder DMI's vagthavende til, at man ikke kører ud, hvis det ikke er nødvendigt.

Det er desuden en god idé at huske en opladet mobil, eventuelt en skovl og noget at drikke, så man kan klare sig, hvis uheldet skulle være ude.