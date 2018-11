Mange danskere vågner torsdag op til tæt tåge. DMI advarer om risiko for farlige situationer i morgentrafikken.

»Lige nu er der tæt tåge på Sjælland og Bornholm. Sigtbarheden er helt ned til 100 meter. Lokalt kan den endda være endnu lavere,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner, til B.T.

DMI har derfor udsendt en såkaldt gul varsel, hvilket svarer til 'voldsomt vejr'.

»Tågen kan skabe farlige situationer i morgen- og formiddagstrafikken. Vi anbefaler alle om at køre efter forholdene. Tag af sted i god tid for en sikkerheds skyld,« siger Mette Wagner.

Det har været tåget i flere dage, men slet ikke med samme tæthed som torsdag morgen.

Og den bliver hængende et godt stykke tid endnu.

»I løbet af morgenen vil tunge, højtliggende skyer trække ind over Danmark fra vest. De vil få tågen til at lette, men kun give let regn,« siger Mette Wagner.

Hun forventer først, at tågen forsvinder på Sjælland ved 12-tiden, og måske endnu senere i København op gå Østsjælland. Bornholmerne må sandsynligvis vente helt til klokken 16, før tågen slipper sit tag.

Klokken 6.15 lyder meldingen fra Vejdirektoratet, at der ikke har været hændelser forbundet med tåge i løbet af natten.

