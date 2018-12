Det evige spørgsmål. Bliver det en hvid jul?

Det kan hverken DMI eller B.T. svare på, desværre. Men!

»Natten til torsdag bliver det noget koldere, og der vil komme nogle byger. Specielt ind over Øresundsregionen,« fortæller vagthavende ved DMI, Steen Rasmussen.

Byger kan sagtens betyde sne. Det kan faktisk allerede ske tirsdag, hvis man bor ved kysten op til Kattegat.

Resten af dagen byder på fortsat enkelte byger, især vest for Storebælt, ellers fortsætter vinden at tiltage til jævn til hård fra vest og nordvest, ved Vestkysten efterhånden op til hård kuling. I næste uge vender kulden tilbage, læs mere om det på https://t.co/z31clP3zON ⛄️ — DMI (@dmidk) December 9, 2018

Og når B.T. spørger Steen Rasmussen, hvor stor chancen er for, at dem der bor i det nordlige sjælland, Hovedstadsområdet eller Bornholm, kan trække i vintertøjet og tage sig en sneboldkamp, så svarede han:

»Der er mulighed for, det bliver liggende lidt. Så det er ikke utænkeligt, at man kan lave et par snebolde.«

Dog vil det ikke ligge længe, da temperaturene ligger lige på eller lidt over frysepunktet.

Så du skal være hurtig, hvis sneen skal udnyttes.

Specielt på Bornholm, skal man være hurtig, da det er her, der vil være de luneste temperaturer.

Steen Rasmussen skuffede da også lidt, da han fortalte, at varmen formentlig vil presse sig på i løbet af næste uge.

Faktisk stiger temperaturen allerede en lille smule fredag eller lørdag.

Om det når at ændre sig før den 24. december, ved man ikke endnu. Men én ting kan du regne med: B.T. vil holde dig opdateret.