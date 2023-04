»Forår, forår og sol.«

En lille omskrivning af Birthe Kjærs evergreen er næsten på sin plads, nu hvor vi har lagt sidste uges regn bag os og ser frem mod flere dage med smukt forårsvejr. Men snart slår vejret om igen.

Først er der dog fejende flot forårsvejr på menuen. Det startede i går, og de kommende dage fortsætter aprilvejret med at vise sig fra sin bedste side.

»Vi er nu startet på en uge med tørt, solrigt og ret lunt vejr, som skyldes et kraftigt højtryk, der bygges op over det centrale Skandinavien, lidt nord for Danmark.«

»Højtrykket forventes stort set at ligge stille resten af ugen og sender tør luft ned over Danmark fra nordøst, hvilket betyder overvejende stabilt og tørt vejr med en del sol,« skriver DMIs vagthavende meteorologer Martin Lindberg og Pernille K. Hansen i en kommentar til vejret.

I dag er bestemt ingen undtagelse.

Det bliver tørt og solrigt vejr med svag til jævn vind fra nordøst. Temperaturen kan midt på dagen nå op over de 16 grader i de østlige egne. I resten af landet dog en anelse køligere.

Og det bliver bedre endnu.

»Fra torsdag ventes yderligere lunere luft at strømme ind over landet østfra, og fredag-lørdag kan temperaturen stedvis nå op til 18 grader i Jylland, måske lokalt nær de 20 grader,« skriver DMI's vagthavende meteorologer.

Derefter slår vejret imidlertid om igen.

»Udviklingen sidst på ugen er mere usikker. Her ser højtrykket ud til gradvist at svækkes, og efterhånden bliver vejret igen mere ustadigt, hvor fronter med skyer og regn bevæger sig ind over landet fra vest, men timingen er endnu usikker,« skriver de to meteorologer.

Et kig på prognosen for søndag og mandag viser da også, at sidste uges køligere og sjaskvåde forårsvejr ser ud til at vende tilbage.

Men den tid, den sorg. De kommende dage står den på 'forår, forår og sol'.