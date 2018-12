Chancen for en landsdækkende hvid jul er lig med nul i år, men visse steder i landet er der stadig mulighed for julesne.

»Der er størst chancer i den nordlige del af Jylland og i Nordsjælland,« siger vagthavende ved DMI, Steen Rasmussen.

Allerede lørdag morgen kunne man i Nordsjælland og den nordlige del af Jylland vågne op til et par centimeter sne, og skal man tro meteorologerne, så vil de kolde temperaturer i disse dele af landet altså sikre, at sneen bliver liggende på jorden d. 24. dec.

Sidste landsdækkende hvid jul var helt tilbage i 2010, mens der tidligere har været lokal hvid jul i 2012.

Julens første sne. Foto: Henning Bagger

De resterende dele af landet må dog nøjes med nedbør.

Nedbørsområdet kommer primært til at bølge hen over den sydlige halvdel af landet, hvor temperaturerne vil ligge mellem to og fire grader.

I dele af Øst- og Midtjylland samt hen over Midt- og Sydsjælland kan nedbøren falde som sne.

Men de lidt varmere temperaturer vil formentlig smelte sneen, så den i disse dele af landet hurtigt smelter bort igen.