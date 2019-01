Sidste uges stormflod kommer til at gentage sig tirsdag aften og frem til onsdag middag.

En række af de områder, som blev ramt i sidste uge, er igen ved at forberede sig på vandstande, der stiger med op til 1,5 meter.

I Middelfart på vestfyn begyndte man allerede mandag at dele sandsække ud til borgere, så de kan beskytte deres huse og veje mod vandmasserne.

»Det er en usædvanlig situation. Det er klart, at der er nogle medarbejdere, der skal være længere tid på arbejde, og det kan blive nødvendigt at kalde ekstra mandskab ind,« siger kommunikationskonsulent Martin Kastoft fra Middelfart Kommune.

09:41 På Storebælt frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig b… Læs mere: https://t.co/2QJ1fmgQfh — Sund & Bælt (@sbaelt) January 8, 2019

Kommunen har også etableret et dige ved Varbjerg, som man også gjorde i sidste uge, for at holde vandet væk, når det stiger tirsdag aften.

Det er en kraftig vind fra nord, der presser vand ned gennem Kattegat til de sydlige dele af landet. Det fik DMI til at udsende en varsel om forhøjet vandstand i en række kommuner, særligt på Fyn og det sydøstlige Jylland.

I Middelfart afventer man de seneste meldinger fra DMI, inden man går i alarmberedskab.

»Det afhænger af situationen. Vi har nogen, der har vagten på det her område. Lige nu afventer vi og tager vores forholdsregler, så vi er klar til det, der kan ske,« siger Martin Kastoft.

Oversvømmelse i sommerhusområdet i Munkebo på Fyn onsdag den 2 januar 2019.. (Foto: Suhirrthavathy Thiruchelvam/Ritzau Scanpix) Foto: Suhirrthavathy Thiruchelvam Vis mere Oversvømmelse i sommerhusområdet i Munkebo på Fyn onsdag den 2 januar 2019.. (Foto: Suhirrthavathy Thiruchelvam/Ritzau Scanpix) Foto: Suhirrthavathy Thiruchelvam

I Odense blev man også ramt af stormfloden i sidste uge. Her er Beredskabsstyrelsen ved at forberede sig på nye vandmasser, fortæller beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard fra Beredskabsstyrelsen.

Beredskabet stiller blandt andet sandsække til rådighed for borgere ved nordkysten af Fyn.

»Derudover har vi - specielt hvad angår Odense - et specifikt sted forstærket et dige, der gør, at et plejecenter i det område er beskyttet mod vandstanden,« siger beredskabsdirektøren til Ritzau.

Beredskabstyrelsen har øget sit vagthold på Fyn med to befalingsmænd og 13 værnepligtige.