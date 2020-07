Vejret bliver en blandet landhandel hen over weekenden.

To dage med (relativt) tørvejr og sol, og en dag med regn.

»Fredagen starter de fleste steder med regn og temmelig mange skyer, men der står en opklaring og banker på,« siger vagthavende ved DMI Klaus Larsen.

Opklaringen starter i Nordjylland og bevæger sig sydøstover og dækker i løbet af eftermiddagen hele landet.

Enkelte egne kan få en mindre byge, men intet nævneværdigt.

»Opklaringen fortsætter hen over lørdagen, hvor der kommer masser af sol. Det bliver stort set en lang tørvejrsdag,« lyder det fra DMIs vagthavende.

Temperaturen kommer til at ligge omkring de 20 grader – måske med en enkelt varmegrad mere på Sjælland og to på Bornholm.

Men så kommer bliver det søndag:

»Her går det galt igen. Der er et nyt lavtryk, der nærmer sig fra vest, og sidst på dagen rammer det den vestlige del af Jylland og senere hele landet,« siger Klaus Larsen.

Lavtrykket bliver hængende over det meste af landet søndag, men sidst på eftermiddagen lurer en opklaring over Vestjylland, som senere trækker ind over landet.