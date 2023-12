Er den russiske præsident Putin ved at klargøre sit lands militær til en længere krig i Ukraine?

Det kan en nylig udmelding om en oprustning i den russiske hær tyde på. En ekspert kalder det 'bemærkelsesværdigt'.

Det var fredag, Vladimir Putin kunne bekendtgøre, at han planlægger en udvidelse af antallet af russiske tropper i militæret med 170.000 soldater.

Det vil bringe det samlede antal tropper op på 1,32 millioner. I alt vil det russiske forsvar nå 2,2 millioner ansatte i sin helhed.

Det er anden gang siden den russiske invasion af Ukraine, at Putin har besluttet at opgradere antallet af tropper i militæret.

I august 2022 blev det meldt ud, at militæret skulle udvides med 137.000 soldater.

»Putins beslutning om at hæve antallet af tropper i Ruslands forsvar med 170.000 til nu samlet 1,32 millioner er bemærkelsesværdigt. I 2022 beordrede han et første løft på 137.000, men nu får forsvaret altså tilført yderligere mandskab. Det fortæller os mest umiddelbart noget om krigen i Ukraine,« skriver Flemming Splidsboel, Ruslandekspert ved DIIS, på X om Putins beslutning.

»Rusland er presset, og landet forbereder sig på en situation, hvor man i længere tid skal bruge mange tropper. Rigtigt mange,« skriver han videre.

Opgraderingen af antallet af russiske tropper følger i kølvandet på, at Ruslands budget for 2024 er blevet offentliggjort.

Her stod det kart, at omkring 30 procent af det kommende års statsbudget skal gå til militæret. Yderligere omkring 10 procent skal gå til politi og nationalgarden – hvoraf begge har en stor andel i den russiske krig i Ukraine.

Putin er ved at gøre Rusland klar til en lang krig i Ukraine. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Putin er ved at gøre Rusland klar til en lang krig i Ukraine. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix

Dermed går helt op mod 40 procent af Ruslands budget på ting, der direkte eller indirekte relaterer til krigen i nabolandet.

»Det viser, at den russiske stat er villig til at bruge pengene på krigen i Ukraine, og mindst lige så vigtigt, at de har pengene,« sagde studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen til B.T., da nyheden om det russiske statsbudget kom frem i november.

Flemming Splidsboel mener, at Putins beslutning om at tilføre flere soldater til den russiske hær skal ses som et udtryk for, at landet er ved at foretage et skifte.

»Det fortæller os også noget om det aktuelle og kommende russiske samfund. Det er og vil i stigende grad være et stærkt militariseret samfund, hvor forsvaret vil udgøre en stærk og særligt privilegeret social gruppe,« beskriver den danske ekspert.

Krigen i Ukraine går til februar ind i sit tredje år.

Gennem snart mange måneder har situationen udviklet sig til noget, der minder om en stillingskrig.

På trods af en ellers længe ventet ukrainsk offensiv så er det begrænset, hvor meget Ukraine har formået at generobre de seneste måneder.

Senest har Rusland indledt en offensiv i den østlige del af Ukraine, hvor de blandt andet ved Avdijivka nord for Donetsk presser på.

Men heller ikke her har Rusland for alvor formået at slå igennem frontlinjerne.

Og netop nu har vinteren for alvor sat ind i Ukraine, hvor frost og sne gør yderligere markante fremrykninger og gennembrud endnu mere besværlig for begge parter.

Men det tyder altså ikke på, at Vladimir Putin er færdig med sin mission i Ukraine lige med det samme.