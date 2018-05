Der er godt nyt til alle de danskere, som ræser ud i haven eller parken i det øjeblik, solen viser sit ansigt. Sommeren bliver nemlig tør og varm, og den begynder allerede i maj.

»Generelt bliver det godt vejr i maj. Det holder tørt, solen kommer til at skinne og det bliver en meget mild vind. Der vil naturligvis være nogle udsving, men sådan kommer det overordnet set til at se ud,« slår energimeteorolog ved DMI, Niels Martin Lindberg, fast.

Allerede i weekenden kan hele landet nyde godt af solens stråler. Der ligger et højtryk over Danmark, som giver meget stabilt vejr med svag vind. Lørdag bliver det mellem 13-18 grader, men varmere inde i landet, mens søndag bliver endnu flottere med mellem 16-20 grader – dog også varmere inde i landet, hvor man lokalt kan ramme 25 grader.

»Særligt på grund af den milde vind bliver vejret meget sommerligt,« siger Niels Martin Lindberg.

Maj

I næste uge bliver højtrykket liggende, og det kommer til at præge vejret. Vi får en varm sydøstlig vind, så tirsdag kan vi se frem mod 18-23 grader, lokalt varmere, mens onsdag nok bliver den flotteste dag i ugen. Herefter tager vinden en smule til.

Overordnet set bliver maj flot og kommer til at ligge over månedens varmegennemsnit med 1-2 grader, tør Niels Martin Lindberg godt forudsige, på trods af at prognoserne mod slutningen af maj bliver noget usikre. Normalt ligger temperaturerne i slutningen af maj på omkring 18 grader.

På længere sigt bliver det endnu sværere at forudse vejret, men alligevel vil Niels Martin Lindberg gerne give et indblik i, hvad tendenserne peger mod.

Juni

»Nu begynder det at blive spekulationer, men tendenserne siger, vejret nok bliver mere omskifteligt, når vi kommer over i juni. Et højtryk kommer stadig til at ligge i nærheden af Danmark, men om det er lidt længere vestpå, er svært at sige,« siger han.

Overordnet set tror han, at juni bliver koldere og vådere end normalt. Men frygt ikke:

Juli

»Tendenserne peger mod, at vejret bliver bedre og bedre, som sommeren forløber. Derfor kan vi se frem til en flot juli måned, men præcist hvornår det dårlige vejr fra juni vender, er svært at sige. Jeg ved ikke, om det bliver ved Sankt Hans eller midt i juli,« siger Niels Martin Lindberg.

August

August ser flot ud med mere højtryk og varme over land.

»Dog er det svært at sige noget konkret, for vi har endnu ikke fået vores sommerprognose,« slår Niels Martin Lindberg.

Alligevel mener han, tendenserne peger mod, at det bliver varmt og solrigt.