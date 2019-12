Lad det være sagt med det samme: Sandsynligheden for, at hele Danmark er indhyllet i et hvidt tæppe af sne juleaften, er lig nul.

Men der er håb for et smalt udsnit af den danske befolkning. En ny prognose viser nemlig, at der er ret gode chancer for lokale snebyger til jul.

Det skriver TV 2.

Prognosen stammer fra det fælles europæiske regnecenter ECMWF.

Den spår, at der falder sne i Nordjylland og på Bornholm.

Derudover falder der sne lige på den anden side af Øresund i Skåne.

Det kan åbne en lille mulighed for sne visse steder i Nordsjælland også.

Allerbedst er muligheden for at få hvid jul, hvis du befinder dig i Vendsyssel, viser prognosen.