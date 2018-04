Har du billeder af snevejret? Så send dem til 1929@bt.dk

Sneen er endnu engang dalet ned over landet, og flere steder er der faldet omkring ti centimeters sne.

»Det sner stadig i især den sydøstlige del af landet, og vi forventer endnu mere sne til Bornholm«, siger Claus Larsen, vagthavende hos DMI.

Den sydøstlige del af landet er i dag vågnet op til ti centimeter sne, og Bornholm kan i løbet af dagen sagtens få 10-15 centimeters sne. DMI varsler endda risiko for snefygning på grund af en kraftig vind, der tyder på at ramme Bornholm i løbet af dagen. En barsk omgang, der kan udvikle sig til en regulær snestorm.

Jylland kan forvente temperature mellem seks og syv grader, hvor Fyn og Sjælland kan forvente tre til fem grader. Bornholmerne må igen nøjes med de lave temperature, og kan kun forvente op til to grader.

Det ser dog ikke helt sort ud - i løbet af dagen vil det klare op, og især Nordjyderne kan forvente lidt sol allerede i formiddag.

»Det vil klare op nordfra, og nordjyderne kan få solskin i løbet af formiddagen og eftermiddagen. Vi forventer dog ikke, det når frem til sjælland,« siger Claus Larsen, som også kan forsikre os om, at foråret ligeså stille endelig er på vej.

»I løbet af næste uge får vi tocifret temperatur. På tirsdag kan vi få 10 grader, og derefter vil det blive varmere og varmere - måske kan vi få op til 20 grader i næste weekend,« siger Claus Larsen.

Her ses læsernes billeder fra de snedækkede landskaber:

Her ses snevejret, der har lagt sig over Gedser. Foto: Silla Bakalus Her ses snevejret, der har lagt sig over Gedser. Foto: Silla Bakalus

Snevejret har lagt sig over Gedser. Foto: Silla Bakalus Snevejret har lagt sig over Gedser. Foto: Silla Bakalus

Sneen har lagt sig omkring påskepynten på Lolland. Foto: Winni Daugbjerg Sneen har lagt sig omkring påskepynten på Lolland. Foto: Winni Daugbjerg

»Her troede man lige vi var landet i forårsmåneden og så står man op til sådan et vejr....,« skriver Bettina fra Kalundborg. Foto: Bettina Guldberg »Her troede man lige vi var landet i forårsmåneden og så står man op til sådan et vejr....,« skriver Bettina fra Kalundborg. Foto: Bettina Guldberg

Her har sneen lagt sig over Voderup på Ærø. Foto: Arne Frederiksen Her har sneen lagt sig over Voderup på Ærø. Foto: Arne Frederiksen