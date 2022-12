Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange danskere har i dagene op til nytårsaften været ude at købe krudt.

Men det er ikke alle steder i landet, det bliver lige nemt at se det farvestrålende fyrværkeri på nattehimlen.

Og det er altså på grund af vejret, der er vådt hele vejen rundt på landkortet. Det ser dog allerværst ud i særligt én region.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner.

»Det er allervådest og mest blæsende i Syd- og Sønderjylland i aften og nat. Der vil det ikke være godt raketvejr.« siger Mette Wagner.

Det er dog også på den jyske halvø, at det bliver lettest at se himlen lyse op, når klokken har slået tolv.

»I Nordjylland begynder det at klare op, og der vil være en rolig vind. Så det er her, der er størst sandsynlighed for at se raketterne – og størst sandsynlighed for, at raketterne ikke bliver våde,« lyder det.

Generelt skal man ikke være så bekymret for slet ikke at kunne se sit dyrekøbte krudt på himlen.

»Så lavt ligger skyerne ikke i aften og nat. Og selvom der er dis, så ligger det i to-tre kilometers afstand, hvilket ikke har nogen betydning for raketvejret. Det ville være noget andet, hvis det var tæt tåge,« siger Mette Wagner og fortsætter:

»Man kan godt se fyrværkeriet, men det vil blive svært at tænde, hvis det er vådt selvfølgelig.«