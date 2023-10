Det er ikke så tit, at man ser den dybrøde farve på vejrkortet hos Danmarks Meteorologiske Institut.

Men tager man et kig på den nu, kan man se farven, der indikerer 'meget farligt vejr' flere steder.

Det skyldes især, at DMI forventer lokale problemer med kraftigt forhøjet vandstand som følge af den heftige blæst, der de her dage rammer landet.

Det oplyser meteorolog Martin Lindberg i en vejrkommentar natten til torsdag på DMIs hjemmeside.

Allerede nu er vinden begyndt at tiltage, og de kommende timer og dage vil den tiltage yderligere, så der fredag over land kan være vindstød af stormstyrke.

Af den grund har DMI udsendt et varsel om den kraftige vind, der især kan ramme områderne omkring Østersøen og Kattegat-regionen, før vinden lørdag begynder at aftage igen.

Men der stopper udfordringerne ikke.

For det kraftige og langvarige blæsevejr er også med til at skabe forhøjet vandstand.

»Allerede torsdag begynder vandstanden i Østersøområdet at stige, og nogle steder når vandet en højde, der lokalt kan give store problemer,« forklarer Martin Lindberg i sin vejrkommentar og spår, at vandstanden torsdag aften flere steder i den vestlige Østersø kan nå op mellem 110 og 135 centimeter over normalen.

»Helt galt bliver det fredag aften og natten til lørdag, hvor vandstanden når sit maksimum. De seneste prognoser indikerer, at den maksimale vandstand flere steder kan nå op mellem 160 og 220 centimeter over den normale vandstand, men både timing og maksværdier kan fortsat ændre sig noget,« lyder det fra meteorologen.

Det er det, der har ført til, at DMI har udsendt de røde varsler for det sydlige Lillebælt, det Sydfynske Øhav, Lolland-Falsters sydkyst og Sydøstsjællands Kyst.

Varslerne om forhøjet vandstand er i øjeblikket gældende fra fredag morgen og frem til lørdag ved middagstid, hvor det hele forventes at begynde at mildnes igen.