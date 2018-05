Alt godt kommer til den, der venter. Og nøj hvor har danskerne ventet længe på solen. Men nu er den her, og den bliver hængende et godt stykke tid.

Det viser en spritny vejrprognose fra DMI, som kortlægger vejret i resten af måneden.

»Maj bliver rigtig flot med temperaturer over gennemsnittet og mindre nedbør end normalt,« fortæller vagthavende ved DMI, Thor Hartz, til BT.

Selvom vejret tirsdag har været rigtig flot i hele landet og Midtjylland i hvert fald ramte 24,6 grader, kommer der et lille dyk, inden vi rigtigt kan nyde solen og de 20 grader resten af måneden. For vi skal vi lige forbi Kristi Himmelfart først.

»På torsdag skal en koldfront passere os fra vest, som kommer til at give dårligt vejr til Jylland fra morgenstunden. Vi får regn og torden, som bevæger sig mod øst, og derfor kan både Sjælland og Bornholm nå at få en rigtig fin formiddag og tidlig eftermiddag, inden det dårlige vejr rammer dem,« siger Thor Hartz.

Arkivfoto. Fra venstre ses Isabella Lykking, Josephine Schwartz, Sandra Hein Rasmussen og Lisette Wachenschwanz, som nyder solen i Kongens Have. Foto: Betina Garcia Arkivfoto. Fra venstre ses Isabella Lykking, Josephine Schwartz, Sandra Hein Rasmussen og Lisette Wachenschwanz, som nyder solen i Kongens Have. Foto: Betina Garcia

Men allerede fredag vender det gode vejr tilbage, selvom det ikke bliver helt lige så varmt, som det var været i begyndelsen af ugen. I stedet kan vi se frem til sol og mellem 13-18 grader.

Det vejr, der kommer til at lægge sig over maj de næste to-tre uger, er noget nær ideelt, hvis man er til varme og sol, lyder det fra den vagthavende.

Kun lokalt kan vi en gang i mellem støde på nogle små byger på grund af et lavtryk, der ligger vest for Danmark, men det er ikke noget, der kommer til at genere synderligt de næste par uger.

»Vejret kommer til at føles som rigtig dejligt forårsvejr, hvor det lokalt kan blive varmere end de omkring 20 grader,« siger Thor Hartz.

Det sommerlige vejr kommer også til at gøre gode ting for havtemperaturerne, som i øjeblikket ligger på 10-12 grader, men som stille og roligt vil blive varmere.