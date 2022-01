Ikast er hårdt ramt af stormen Malik og er p.t. uden strøm.

Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis.

»Vi har modtaget henvendelser, om at byen var mørkelagt. Det betyder, at Ikast by er uden strøm pt., og vi formoder, at det har noget med stormen at gør,« fortæller han.

Artiklen opdateres...