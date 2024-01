Massivt regnvejr, vindstød af stormstyrke og risiko for oversvømmelser.

Det er, hvad der venter os denne fredag – men så begynder tingene også at ændre sig.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog Erik Hansen i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Hvis vi begynder med det, som mange nok vi kategorisere som 'det negative', først, så passerer et lavtryk denne fredag landet.

Og med det frontsystem følger 'en del regn', som meteorologen formulerer det.

Regnen når Jylland først i morgentimerne, hvorefter det glider hen over landet og først forventes at have passeret Bornholm fredag aften.

»Fronten efterlader sig mellem 5-20 millimeter regn. På bagsiden af fronten blæser det kraftigt op fra nordvest og vest, og ved kysterne kan der komme vindstød af stormstyrke,« forklarer Erik Hansen i vejrkommentaren.

Den kraftige blæst kan samtidig føre til, at vandstanden i Kattegatområdet ned langs Jylland østkyst, ved Nordfyn og Nordsjælland kan stige, ligesom regnmængderne kan give problemer for åer, søer og vandløb, der 'stedvis kan gå over deres bredder'.

Men derefter begynder det at vende, hvilket bringer os frem til det, der kan kaldes 'det positive'.

Natten til lørdag aftager vinden, og i stedet begynder der i weekenden gradvis at strømme mere mildt luft op over os fra sydvest, oplyser DMI.

Det ser samtidig ud til, at vi får mere 'roligt og tørt' vejr, mens temperaturen kan ende på seks-syv grader.

»I starten af næste uge bliver luften endog meget mild for årstiden, mandag med dagtemperaturer på 5-9 grader, og tirsdag kan vi måske nå dagtemperaturer omkring 10 grader,« forklarer Erik Hansen.