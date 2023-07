30, 40, 50.

Det lyder nærmest som om man er på vej til at dykke en tur i det kølige vand, men det er derimod temperaturen i det sydlige Europa.

Flere af danskernes favoritter er i alarmberedskab og i Italien advarer man folk mod at være ude i varmen midt på dagen, for temperaturen kan lande lige under de 50 grader.

Det græske fastland er plaget af naturbrande, som hærger blandt andet på grund af den enorme tørke forårsaget af varmen.

Og den enorme varme har blandt andet fået britiske feriegæster til at aflyse eller ændre deres rejseplaner over hele Europa på grund af den hedebølge, der griber dele af kontinentet, skriver Sky News.

Sammenslutningen af ​​britiske rejsebureauer sagde, at flyrejser og feriepakker fortsætter som normalt – men briter rådes til at forblive hydrerede, påføre solcreme og undgå solen midt på dagen.

I Danmark og hos rejsegiganten Spies kan man ikke mærke den britiske tendens.

Tværtimod – for det virker til, at danskerne bare vil væk fra det utidige danske vejr.

Det forklarer hhv. presseansvarlig Sofie Folden Lund og administrerende direktør i Spies og formand for Rejsearrangører i Danmark Jan Vendelbo til B.T.

»Vi oplever ikke den tendens i form af, at vores kunder ringer og ombooker deres rejse på grund af hedebølge. Man kan sige, at langt størstedelen af vores gæster tager ned til 'øerne' i Sydeuropa,« siger Sofie Folden Lund og fortsætter:

»Her er der ofte er en let brise, aircondition, pool og strand, så de oplever måske ikke varmen i så stor stil. Men vi er selvfølgelig opmærksom på den her varme. Derfor sender vi også sms'er med gode råd til at overkomme varmen og evt. hedeslag hos vores gæster, som vi håber kan hjælpe dem.«

Og administrerende direktør Jan Vendelbo, der også er formand for Rejsearrangører i Danmark stemmer i koret. Danskerne vil afsted.

»Vi kan i hvert fald ikke mærke noget på efterspørgslen.«

»Vi flyver med helt fyldte fly og også i dag ekstra stort tryk på salget efter rejser her og nu, sikkert delvis øget pga. den ustabile vejrudsigt for perioden fremadrettet.«

B.T. har også spurgt TUI, om de mærker den britiske tendens, men de er endnu ikke vendt tilbage.