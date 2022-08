Lyt til artiklen

Solcreme eller paraply?

Det spørgsmål er faktisk lidt svært at give et sikkert svar på fredag.

Prognoserne for vejret på ugens sidste hverdag er nemlig noget uenige om, hvorvidt det bliver vådt eller ej.

Det eneste, der står helt fast, er, at hedebølgen er slut.

»Det er en af de dage, hvor det er lidt vanskeligt at være meteorolog, og hvor man får noget grå hår i hovedet over prognoserne.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen, fredag morgen og forklarer, at der er lige nu er tegn på byger i den østlige del af landet.

Men …

»Hver gang der kommer en ny prognose, kommer der et nyt bud på, hvor nedbøren falder,« siger hun.

HVIS bygerne kommer, føler hun sig dog ret sikker på, at det er Sjælland, der må holde for.

»Vi er 90 procent sikre på på, at bygerne kommer øst for Storebælt, hvis de kommer. Og de KAN være med torden og ret kraftige,« siger Trine Pedersen.

I resten af landet er der lagt op til lidt eller nogen sol og mest tørt vejr.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.

Det betyder, at hedebølgen er slut, men det bliver på ingen måde koldt lige med det samme.

Selvom vejret bliver mere ustadigt i løbet af weekenden, forventer Trine Pedersen, at især lørdagen bliver hæderlig.

»Lørdag tegner til at blive den mest stabile og pæneste af weekendens dage. Søndag holder det solrige og stabile vejr i den østlige del af landet, mens et frontsystem med regn og byger trækker ind over den vestlige del af landet og østpå.«

Næste uge begynder med omkring 20 grader, men i løbet af næste uge bliver der igen skruet op for temperaturerne.

»Det peger i retning af, at vi hen mod onsdag og torsdag igen får mellem 20 og 25 grader,« siger Trine Pedersen.