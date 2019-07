Så sker det. Onsdag rammer hedebølgen - og den forlader muligvis først Danmark om en uge.

»Der er mulighed for, at varmen kan blive helt til på onsdag i næste uge,« fortæller Frank Nielsen, der er vagtchef ved DMI.

Det betyder, at man i store dele af Danmark vil opleve mere end 28 graders varme i op til otte dage i træk.Torsdag er der stor chance for, at man runder 33 grader i det sønderjyske.

»Fredag må vi nøjes med 30 grader,« siger Frank Nielsen med et grin.

Dog understreger han, at ved sådan en varme skal man tage sine forholdsregler. Det kan nemlig være farligt, hvis man ikke tænker sig om i det varme vejr.

»Hvis man har nogle skavanker, der betyder, at man vil være særligt påvirket af varmen, så vil jeg anbefale, at man drikker en masse vand og opholder sig på kølige steder,« siger han.

Han foreslår også, at man kan tage til de steder i Danmark, hvor hedebølgen ikke rammer.

Når vi når weekenden, vil temperaturen falde til cirka 28 grader.

På kortet kan du se, hvor i Danmark hedebølgen rammer. Foto: DMI

Det er primært Vest- og Nordsjælland og Vest- Midt- og Sydjylland, der vil mærke de høje varmegrader. Dog kan det øvrige Danmark nyde en sommervarme, der ligger på omkring 25 grader.

Men det er ikke kun dagstemperaturen, der stiger.

»Nattetemperaturen vil også stige,« siger Frank Nielsen og fortsætter:

»Natten til torsdag er der en chance for, at man lokalt vil opleve tropenat.«

En tropenat er en hel nat, hvor temperaturen ligger på 20 grader eller mere. De øvrige nætter forventer Frank Nielsen en temperatur mellem 15-17 grader.

Oveni solhatten fortæller han også, at det vil blive en meget tør varme.

»Der vil være en lav luftfugtighed, så det bliver en tør og varm periode,« siger han.

Varmen kommer fra et højtryk, der har bevæget sig fra Frankrig til Tyskland og nu Danmark. I både Frankrig og Tyskland har man oplevet omkring 40 varmegrader.

Han tror dog ikke, at vi vil slå den danske varmerekord, der ligger på 37 graders varme.

»Der ligger en masse vand omkring Danmark, der holder temperaturen nede,« forklarer han.