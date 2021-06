Meteorologerne har talt om den hele ugen, og vi har også allerede skrevet en del om den voldsomme varme, der rammer Danmark.

Og nu er den her! Hedebølgen.

Så på med solcremen og drik masser af vand.

Der er nemlig udsigt til over 30 grader og masser af sol, lyder det fra DMI.

Her fortæller vagthavende meteorolog, Trine Pedersen, at selv om der kommer sol og varme til alle, så bliver det ikke alle steder i landet, der får det ekstremt varmt.

»Der bliver stor forskel alt efter, hvor man befinder sig. I Køge Bugt vil man for eksempel nok kun få et par og tyve grader, mens man på den anden side af Sjælland – omkring Kalundborg – kan komme over 30 grader,« siger hun og tilføjer, at billedet vil være tilsvarende i det jyske, hvor kyster med pålandsvind også vil få det lidt køligere.

Generelt bliver det især i den sydlige og østlige del af landet, at temperaturerne bliver højeste.

DMIs varsel for hedebølge dækker Fyn, øerne og Sjælland.

Der venter os en varm dag med masser af sol og et højt UV-indeks, så på med solcremen Temperaturen kan flere steder kravle over 30 grader men en let til frisk sydøstenvind vil dog holde temperaturen lidt nede ved kyster med pålandsvind. #hedebølge #husksolcremen pic.twitter.com/fBEsCKuzLK — DMI (@dmidk) June 17, 2021

»Og så er UV-indekset tårnhøjt lige nu, så det er på med solcremen. Det må være et absolut must, hvis man vil ud i solen,« siger Trine Pedersen.

Temperaturerne ser ikke ud til at falde særlig meget natten til fredag, og det tegner til at blive det, meteorologerne kalder en tropenat – eller rettere et tropedøgn – mange steder på Sjælland, hvor temperaturerne ikke kommer under 20 grader.

Hedebølgen fortsætter fredag og lørdag, hvor især fredag bliver varm med helt op til 33 grader nogle steder.

En front kommer dog ind over landet vestfra i løbet af fredagen, fortæller Trine Pedersen:

»Fredag bliver også en varm dag, men der begynder at komme lidt køligere luft fra De Britiske Øer, som sniger sig ind over Jylland sidst på dagen. Østpå og især på Sjælland bliver det fortsat varmt med over 30 grader,« forudser hun og tilføjer, at også Bornholm, som ikke nå de helt høje temperaturer torsdag, vil får en varm dag fredag.

Det hele ser ud til at ende i et brag i løbet af weekenden, hvor der kan komme både torden og kraftig regn.

Hvorvidt vi når kriterierne for skybrud, er det dog endnu for tidligt at sige, understreger Trine Pedersen.

Og har du det bare hot – hede hule hot – lige nu, så fortvivl ikke:

Efter mandag i næste uge ser det nemlig ud til, at temperaturerne igen falder til et mere normalt niveau mellem 20 og 25 grader.