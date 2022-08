Lyt til artiklen

Har du planer om at skulle nyde solen skinne fra en skyfri himmel i weekenden?

Så kan det anbefales at læse med her. For ved at følge en række enkle råd kan du gøre det med god samvittighed.

»Vi går en rigtig varm og solrig weekend i møde med relativ høje temperaturer,« lyder det fra den vagthavende meteorolog i DMI, Anja Bodholdt, til B.T. fredag.

DMI har i øjeblikket et varsel om hedebølge frem til mandag og lover mellem 25 og 30 grader med masser af sol alle dage.

Og i weekenden skal der ikke mere end omkring 45 minutter i solen uden beskyttelse, før de fleste vil blive solskoldet. Det fortæller Peter Dalum, der er projektchef for solkampagner i Kræftens Bekæmpelse:

»Længere tid skal der ikke til, før de fleste er i risiko for skoldning. Også selvom det nu er den tid på året, hvor de færreste får 'den første sol', er det stadig en god idé at både tage solcreme på og holde pauser fra solen.«

Ifølge projektchefen skal man ikke lade sig narre af, at det nu er 'sensommersol', der skinner på os.

»Mange tænker nok, at de skal ud og nyde solen, fordi det måske er ved at være sidste chance. Og selvom det er august, er solens stråler stadig farlige, og det ville være brandhamrende ærgerligt at få en solskoldning nu.«

Netop skoldninger skal i den grad tages alvorligt, har Peter Dalum tidligere fortalt til B.T.

Bliver man solskoldet, er der nemlig på længere sigt risiko for, at man kan udvikle hud- eller modermærkekræft. Og jo tidligere og oftere i livet, man oplever solskoldninger, jo større er risikoen for at udvikle kræft.

»90 procent af alle tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes solstråling, derfor er det en kræftform, man selv kan gøre meget for at forebygge, før det er for sent,« siger projektchefen, som derfor kommer med råd til, hvordan man bedst beskytter sig mod solen i weekenden.

Solcreme. Tag det på, inden du går ud.

»Det er en god idé at tage solcreme på om morgenen, inden man går ud og bliver våd eller svedig, så cremen kan nå at blive suget ind i huden.«

Kræftens Bekæmpelse anbefaler desuden, at du bruger solcreme der, hvor tøjet ikke dækker. Mindst faktor 15 i Danmark.

En huskeregel for at bruge rigelige mængder lyder: én krop – én håndfuld.

Hold pauser fra solen.

»Når man er i udlandet, siger vi som regel, at man skal holde pause fra solen mellem klokken 12 og 15. Og det er også en god idé i Danmark.«

Ifølge Kræftens Bekæmpelse kommer halvdelen af dagens samlede mængde af uv-stråler i de timer.

Husk, at du stadig får uv-stråling i skyggen, samt at overflader som sand og vand reflekterer meget af solens stråling.

Brug dækkende tøj.

For at beskytte kroppen kan man iklæde sig tøj, der giver skygge til kroppen. Tætvævet materiale giver den bedste beskyttelse. Her kan det også være en fordel at huske solhatten, da det er vigtigt at beskytte ansigt, hårbund og nakke, fordi vi udsættes for meget sol på de steder, og mange tilfælde af kræft i huden opstår netop der.

Uv-indekset er et udtryk for intensiteten af solens ultraviolette stråling og dermed, hvornår du skal passe på i solen.

Du kan se dagens uv-indeks her.