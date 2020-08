I starten af ugen var DMI ude og varsle hedebølge for enkelte dele af Danmark. Men varmen er blevet mere udbredt end forventet, og hedebølgen rammer nu stort set hele Danmark.

Ifølge DMI betyder 'hedebølge', at der er over 28 grader tre dage i streg. En kategori der ved DMI er kategoriseret som 'farligt vejr'.

»Farligt vejr betyder, at man skal være ekstra opmærksom. Læger advarer også om ekstrem varme, fordi man kan dehydrere. Særligt ældre og børn skal være opmærksomme.«

Faktisk bliver vejret helt op til 32 grader nogle steder i dag. Så man er altså lovligt undskyldt til at købe en sodavandsis og en cola for ikke at dehydrere og holde blodsukkeret oppe.

Vagtchefen har nærstuderet de nyeste vejrprognoser og har lavet ændringer til DMI varsel for hedebølge. Se mere på https://t.co/EBNQApbz3H pic.twitter.com/49n2rc4XSy — DMI (@dmidk) August 7, 2020

De steder, der ikke er kategoriseret af hedebølge, er Nordvestjylland, Dragør på Sjælland, Læsø og Bornholm.

Men bare fordi, de på DMI's kort ikke er farvelagt med orange, betyder det altså ikke, at der bliver koldt.

»Det er ikke fordi, det bliver koldt på de kanter. De kommer også til at opleve ekstrem varme. Det betyder bare, at det ikke bliver 28 grader, tre dage i streg,« siger Jesper Eriksen, vagtchef og meteorolog.

Den ekstreme varme fortsætter weekenden ud. Men mandag skulle det blive en smule køligere. Men ikke koldt.

»Temperaturen kommer stadig til at ligge mellem 23 og 28 grader,« siger vagtchefen.

Og sådan bliver det cirka frem til onsdag. Men herefter er det usikkert, hvad der kommer til at ske med det danske sommervejr.

»Nogle prognoser siger, det bliver koldere, andre siger, det bliver varmere.«