I det jyske er der udsendt en risikomelding for hedebølge for den kommende tid.

Men det er ikke det eneste. DMI har nemlig nu også udsendt et egentligt varsel – men om noget andet.

Der er i stedet tale om tæt tåge.

Det oplyser vejrinstituttet på sin hjemmeside.

DMI varsel om tæt tåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/OKtSmyVIyP — DMI (@dmidk) June 16, 2023

Varslet er gældende fra fredag morgen omkring klokken 05 – og er på samme måde som hedebølgen gældende i det jyske.

Helt konkret i det sydlige, vestlige og nordlige Jylland.

Varslet – der er et såkaldt 'kategori 1'-varsel – er sat til at vare frem til klokken 08 fredag morgen.

»DMI forventer tæt tåge mange steder med sigtbarhed under 100 meter,« lyder det.

For hedebølgen, som DMI har udsendt en risikomelding om, lyder det, at den for store dele af Jylland er gældende fra klokken 12 fredag og frem til klokken 18 søndag.

Hedebølge er defineret ved, at gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage forventes at overstige 28 grader.