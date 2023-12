Det er langt fra sikkert, at det kommer til at ske. Men lige nu tyder noget på, at en del af landet kan få besøg af vindstød af stormstyrke senere på ugen.

Af den grund har Danmarks Meteorologiske Institut udsendt en såkaldt 'forvarsel'.

I forvarslet – som i øjeblikket er gældende fra klokken 12 torsdag til klokken 12 fredag – advares der om risiko for stormende kuling.

Det er særligt gældende for hele den jyske vestkyst.

»Vær forberedt på, at der kan forekomme stormende kuling med vindstød af stormstyrke,« lyder det.

I en kommentar på instituttets hjemmeside uddyber meteorolog Jesper Eriksen, at der fortsat 'hersker nogen usikkerhed om vejrudviklingen'.

»Men mange prognoser har et stykke tid antydet, at et kraftigt østgående lavtryk tager en bane lige nord om Danmark,« forklarer han.

»Det bedste bud lige nu er, at vinden i løbet af torsdagsdøgnet tiltager til hård vind til hård kuling omkring vest, ved kysterne lokalt måske stormende kuling med kraftige vindstød.«

Hvis den kraftige vind opstår, kan det også skabe problemer med forhøjet vandstand i området.

Det er dog endnu for tidligt at komme med bud på de forventede vandstande, forklarer meteorologen:

»Vi holder løbende øje med prognosernes udvikling,« afslutter Jesper Eriksen sin vejrkommentar.