Er du en af dem, der synes, at det er usædvanligt koldt for tiden? Og undrer du dig over, hvorfor det forholder sig sådan?

Så kan du nu få svaret – som blandt andet findes i 30 kilometers højde over Arktis.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Natten til fredag blev den koldeste nat i ni år målt herhjemme med temperaturer helt ned til minus 20,9 grader.

For at finde forklaringen på de helt kolde grader, som vi oplever for tiden, skal man blandt andet kigge mod Arktis. Og op i luften.

For et godt stykke oppe i atmosfæren findes det lag, der hedder stratosfæren. I begyndelsen af januar i år slog en pludselig opvarmning igennem i over 30 kilometers højde der, og det fik ifølge DMI temperaturen til at stige mere end 50 grader på få dage.

Siden har et massivt højtryk fundet sig godt til rette over Nord- og Mellemskandinavien – og det har åbnet for vinterkulden østfra.

»Denne sammenhæng mellem en stor og hurtig opvarmning i højden over Arktis og et efterfølgende længerevarende kuldeudbrud i Skandinavien er et kendt fænomen, og det er det, vi oplever lige nu,« oplyser meteorolog Lars Henriksen på DMI's hjemmeside og tilføjer:

»Det kan lyde underligt, at en opvarmning langt væk, flere uger tilbage og meget højt oppe i atmosfæren kan medføre koldt vintervejr i Danmark, men der er en forklaring.«

For i stratosfæren højt over Arktis befinder den såkaldte arktiske kuldehvirvel – som også kaldes den polare vortex – sig.

»Hvis den polare vortex svækkes, kan det føre til store ændringer i vejret længere nede i atmosfæren, og udfaldet kan blive en længerevarende kold periode. Det er det, som vi oplever nu,« forklarer meteorologen.

Der er endnu mange ting, man ikke ved om svækkelser af den polare vortex, forklarer Lars Henriksen, som også slutter af med en potentielt trist nyhed for de folk, der gælder sig til højere temperaturer:

For det er usikkert, hvor længe der fortsat kommer til at blive sendt kuldegysninger ned over landet.

»Prognoserne har ofte svært ved at forudsige kuldens varighed, men det er ofte set, at kulden kan bide sig godt fast og give foråret kamp til stregen,« forklarer han på DMI's hjemmeside.