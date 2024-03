Flere steder i Nordjylland kunne man i starten af weekenden se et vejrfænomen, man oftest skal meget længere nordpå for at se.

Nemlig nordlyset eller aurora borealis som det også hedder, og det er der en særlig grund til.

For sæsonen for nordlys er startet, skriver TV 2 Nord.

Der er to nordlyssæsoner om året, og den ene af dem er altså lige nu.

I marts og april.

Månederne ligger under jævndøgn, og her er der en generelt højere geomagnetisk aktivitet, der medfører større chance for nordlys.

Nordlys er et sjældent fænomen i Danmark, men opstår dagligt i de polare områder. Det vil sige blandt andet i Nordskandinavien, Island og Grønland.