Byger og blæst vil præge det danske vejr henover weekenden og et par dage ind i næste uge.

Danmark er nemlig ramt af en nordvestlig vind, der bevæger sig ned langs norskehavet.

Og faktisk er vejrskiftet allerede i trådt i kraft, hvilket både kan mærkes og ses.

»Det, man kan opleve både i dag og i morgen, er, at temperaturen falder til omkring 10 grader. Det giver byger, og så vil det blæse temmelig meget. Derfor vil det føles koldere rundt omkring, end det egentlig er,« fortæller Henning Gisselø, vagtchef hos DMI.

Samtidig er der også en risiko for, at landet rammes at hagl og torden. Men ifølge Henning Gisselø vil det hurtigt passere. Det vil regnen og blæsten dog ikke.

»Det vil vare ved til engang i næste uge. Temperaturerne vil ligge på de her 10-12 grader, og så vil det blæse kraftigt fra vest,« lyder det fra Henning Gisselø.

Selvom regn og blæst vil præge vejret, kan danskere dog også glæde sig over, at solen også vil kigge frem.

I og med at blæsende vejr kommer fra Norge, tager blæsten nemlig en tur gennem de norske fjelde. Fjeldene tager de værste byger, hvorfor vi også undgår byger og i stedet får enkelte solstrejf.