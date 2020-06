Luften er spækket med græspollen i øjeblikket.

For sol og varme er hård kost for landets mange pollen allergikere, men ifølge Astma-Allergi Danmark risikerer det at blive endnu værre, selv om 2020 allerede har været et usædvanligt slemt år.

Ifølge Anne Holm Hansen - vicedirektør i Astma-Allergi Danmark - faktisk en af de værste sæsoner for græspollen i flere år.

»Det har været højt for græs nu i rigtig lang tid, og selvom der har været regnvejrsdage, har tallene sådan set holdt sig, så det er ikke særlig godt,« siger hun til DR.

»Det føles som en mild influenza. Der er da også mange, som for øjeblikket tror, de har fået corona, fordi de får noget, der minder om en smule feber, og har det rigtig skidt,« tilføjer hun.

Astma-Allergi Danmark har siden slutningen af 1970'erne lavet systematiske tællinger af pollenniveauet. De viser, at der er kommet mere pollen i luften gennem årene.

Forklaringen er angiveligt det stadig varmere klima, og derfor forventes der også endnu mere pollen fremover.

»Der kommer flere og flere pollen i luften fra særligt græs, og vi kan også se i vores målinger, at sæsonen generelt rykker en uge frem - men ikke nødvendigvis slutter tidligere,« lyder det fra biolog Karen Rasmussen fra Astma-Allergi Danmark.