Byger. Skyer og blæst. Så kort kan fredagens vejr opsummeres.

For der er ikke mange forårstegn i prognoserne for de kommende dages vejr.

Så lad os bare slå det fast med det samme:

De kommende linjer bliver kedelig læsning for dem, der bruger Guds frie natur til udendørs corona-træning eller ditto samvær. Der er i hvert fald lagt op til fugtige løbesko og modvind på cykelstierne.

Fredagen byder på regn eller byger i perioder, men der er mulighed for at solen kikker frem, her til morgen kan måske Vest- og Sønderjylland få se solopgangen. Temp. op omkring 6 grader og op til hård vind omkring sydvest. pic.twitter.com/vGaycOlC8D — DMI (@dmidk) March 12, 2021

»Det er en våd affære, vi taler om,« lyder det da også fra vagthavende meteorolog Dan Nilsvall på Danmarks Meteorologiske Institut fredag morgen.

Han fortæller om en dag, hvor det i det hele taget bliver bygerne, der kommer til at sætte dagsordenen.

»I løbet af dagen passerer et område med byger landet vestfra, og vi venter flere byger i løbet af dagen,« siger meteorologen og tilføjer, at vi indimellem kan være heldige at få solen at se.

»Men den viser sig kun i korte glimt, så det bliver ikke noget, man får lyst til at gå ud i,« siger Dan Nilsvall fra DMI.

»Det er skyerne, der bliver dominerende, og så bliver det også ret blæsende med en jævn til hård vind fra sydvest,« siger han.

Temperaturerne vil ligge på omkring seks grader.

Heller ikke weekendvejret er noget at råbe hurra over, hvis du hører til dem, der venter på foråret.

Det bliver ustadigt med fronter vestfra, og der er udsigt til ikke bare skyer og regn, men måske også slud og tøsne.

Og som om det ikke var slemt nok, så melder meteorologerne lige nu om, at vi får et kortvarigt pust af vinter igen i næste uge.

Det vil sige nattefrost og mulighed for 'hvidt i nedbøren'.

Men det vender vi alt samme tilbage til...