Gråt, vådt og blæsende.

Det er overskriften for søndagens vejr. Ja, faktisk for den kommende uges vejr.

Har man således planlagt at nyde det danske sommerland under en skyfri himmel, bliver man nødt til at udskyde de planer.

For der vil ikke komme sol og sommer på plakaten lige foreløbigt, lyder meldingen fra DMIs vagthavende meteorolog Anna Christiansson.

Starter vi med søndagens vejr, fortæller meteorologen, at det formentlig kun er dem i landets nordligste egne, der får den blå himmel at se.

»Vi har mest overskyet vejr søndag. Overskyet og med regn. Det er kun i den nordlige del af Jylland, der vil være lidt eller nogen sol først på dagen. Men regnen breder sig, og den vil være vedvarende de fleste steder.«

Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, fortæller Anna Christiansson videre.

»Og så bliver det blæsende med let til frisk vind i forskellige retninger. Ude ved kysterne vil man kunne opleve hård vind.«

Er der udsigt til, at det bliver bedre de kommende dage?

»Ikke på nuværende tidspunkt, nej. Jeg sidder og ser på prognosen frem til næste søndag, og det er det samme vejr, der går igen.«

»Det ustadige sommervejr fortsætter. Der vil være regn og byger og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Måske kommer vi op på 22 mandag, men der vil også være blæsende.«