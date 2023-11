»Jeg vil male dagen grå.«

Denne lettere omskrivning af Pia Raugs klassiker fra 70erne passer perfekt til vejret den kommende lille måneds tid.

De næste tre ugers vejr kan nemlig sammenfattes i disse tre ord:

Gråt, vådt og blæsende.

Det er med andre ord det klamme og våde efterårsvejr, der præger langtidsprognosen for ugerne 46, 47 og 48, som DMI har udsendt tirsdag.

Men er du ikke til regnvejrsdage i november, kan du glæde dig over, at langtidsprognosen også forudser forholdsvis mildt vejr.

Og så kan langtidsmeteorolog Mette Zhang heller ikke udelukke, at solen kortvarigt vil titte frem,

»Selvom vi nærmer os den første vintermåned, er der for nuværende ikke udsigt til rigtig vintervejr med sne og kulde,« skriver hun i månedsprognosen.

Derimod forudser hun, at der kommer lavtryk ind over landet fra vest, som giver »mange skyer, regn, byger og til tider blæst.«

Om den kommende uge skriver hun:

»Uanset hvordan høj- og lavtryk placerer sig, vil især starten af ugen fremstå grå og våd, men chancerne for sol og tørvejr øges en smule i ugens løb.«

Og der er ikke megen ændring at spore, når vi kommer hen sidst på måneden.

For, som Mette Zhang skriver:

»Altså fortsætter det overvejende grå, våde og til tider blæsende vejr. Nogle prognoser indikerer dog, at et højtryk over det vestlige Rusland i perioder kan bremse lavtrykkenes færd hen over Danmark, så vi kortvarigt får mere tørt og måske også køligere vejr med lidt sol af og til.«

Begyndelsen af december tegner til at fortsætte med ustadigt og vådt vejr, fremgår det af månedsprognosen.

Et højtryk kan dog give mere tørt og også lidt køligere vejr med sol i perioder i løbet af uge 48.

Og selvom julen er langt ud i fremtiden set med meteorolog-briller, så skal man være mere end almindelig optimistisk, hvis man sætter sin lid til hvid jul.