Der er god grund til at blive liggende på sofaen efter den store julemiddag.

Danskerne vågner på 1. juledag op til blæst og byger.

Det fortæller vagthavende metrolog hos DMI, Erik Hansen:

»Der vil være enkelte byger med lidt eller nogen sol. Temperaturen bliver fire-syv grader. Hård vind til kuling med kraftig vindstød over Nordjylland op til stormende kuling, som vil være langsomt aftagende i løbet af dagen.«

Er julen blevet holdt i sommerhuset i Nordsjælland, kan der være god grund til at holde øje med dagens vejr.

Mandag morgen har DMI udstedt et varsel om forhøjede vandstande.

»Vi har et lokalvarsel om forhøjet vandstande på nordkysten af Sjælland og Roskilde Fjord, og det forventes at toppe i løbet af formiddagen klokken 10-11. Højeste niveau i øjeblikket er Jægerspris, der kan komme op på 130 centimeter over dagligt vande,« fortæller han.

Og havde man håbet på vejret ville ændre sig, kan man godt tro om igen.

De blæsende tilstande fortsætter igen tirsdag.

»I nat udbredt regn fra vest. Vi skal altså have et regnvejr mere forbi, som kan hænge lidt i morgen formiddag. Ellers klarer det op igen og bliver en ny blæsende dag med frisk vind til kuling fra vest og enkelte byger rundt omkring. To dage med blæst og byger,« afslutter metrologen.